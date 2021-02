Wayne Rooney critica o uso do VAR: 'Tira a emoção do momento'

O ex-jogador Wayne Rooney, ídolo do futebol inglês e atual treinador do Derby County, que disputa a segunda divisão do campeonato, criticou o uso do VAR e afirmou que o árbitro de vídeo "tira a emoção" das partidas.

"Deviam tirar o VAR dos jogos da Premier League, o futebol é melhor sem VAR. Quando vejo jogos da Premier League, percebo que algumas decisões são muito frustrantes e não consigo entender como é que os árbitros tomam determinadas decisões", disse Rooney à Sky Sports.

"Mesmo que às vezes nos sintamos frustrados depois dos jogos, temos de confiar nos árbitros para fazer o trabalho da melhor maneira possível e respeitar as decisões deles", complementou o atual treinador.

Rooney relembrou os tempos de jogador e disse que "é ridículo" ter de esperar para ver se o gol foi legal ou não. "Tira a emoção do momento. Lembro-me de alguns gols que fiz em que podia estar impedido ou não. Eu via que o assistente continuava com a bandeira abaixada e continuava a festejar", conta.

A equipe do Derby County atualmente ocupa a 19.ª colocação na tabela da segunda divisão. Nesta terça-feira, o time entrou em campo para enfrentar o Wycombe Wanderers fora de casa.