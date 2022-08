Wayne Rooney dispara contra atitudes de Mbappé no PSG: 'Nunca vi ego maior na minha vida'

Kylian Mbappé se tornou um destaque negativo do PSG na goleada do time francês sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês, no último sábado. Apesar de ter ido às redes em uma oportunidade, o francês chamou atenção pelo comportamento controverso na ocasião, ao discutir com Neymar antes de uma cobrança de pênalti –perdida pelo francês–, dar de ombros para um contra-ataque da equipe e ainda trombar com Lionel Messi e não se desculpar.

A atitude chamou atenção no mundo da bola, e Wayne Rooney, ídolo do Manchester United e treinador do DC United, dos Estados Unidos, também opinou sobre o assunto. Durante entrevista ao jornal ‘Depar Sports’, o britânico foi categórico ao disparar contra Mbappé e pedir que o jovem atacante tenha mais respeito com seus companheiros, sobretudo com Messi.

“Um jogador de 23 anos joga o ombro em Messi. Eu nunca vi um ego maior na minha vida. Alguém deveria lembrar a Mbappé que quando Messi tinha 23 anos ele já tinha ganhado quatro Bolas de Ouro”, disse Wayne Rooney.

Dentro da equipe, as atitudes de Mbappé não caíram bem. Logo após a partida, o perfil oficial de Neymar no Twitter curtiu postagens que criticavam a decisão do francês ser o principal cobrador de pênaltis da equipe. Posteriormente, uma reunião foi convocada para tratar o assunto. Na tentativa de apaziguar a situação, a mãe de Mbappé declarou que os problemas no vestiário do PSG serão resolvidos rapidamente, de forma interna.

CONFIRA O LANCE

Na partida do último sábado, antes de pedir para cobrar o pênalti, Mbappé chega a trombar com Lionel Messi, que mostra não ter gostado da atitude do francês, que sequer se desculpou com o companheiro de equipe.