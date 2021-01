Wayne Rooney se aposenta dos gramados e é efetivado como técnico do Derby County

Um dos destaques da seleção da Inglaterra na década passada e ídolo do Manchester United, Wayne Rooney anunciou nesta sexta-feira a sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, o atacante, atualmente no Derby County, encerra definitivamente a carreira de jogador, mas não ficará fora do futebol. O clube da segunda divisão inglesa confirmou que o efetivou como técnico principal, com um contrato válido até junho de 2023.

Rooney chegou em janeiro do ano passado no Derby County com dupla função: jogador e auxiliar-técnico. Em novembro, assumiu provisoriamente o comando depois que o treinador holandês Phillip Cocu deixou o clube. Nesse período como interino, supervisionou nove partidas no total, registrando três vitórias e quatro empates ao longo do caminho.

Agora oficialmente um ex-jogador, Rooney celebrou a oportunidade. Ele estreia neste final de semana contra o Rotherham United. "Quando cheguei ao Reino Unido, fiquei completamente maravilhado com o potencial do Derby County. O estádio, o campo de treinamento, a qualidade dos jogadores e dos jovens jogadores que estão chegando e, claro, a base de torcedores que se manteve leal e solidária. Apesar de outras ofertas, eu sabia instintivamente que Derby County era o lugar para mim", afirmou.

Rooney é o maior artilheiro da história da seleção inglesa (53 gols) e do Manchester United (253). E agora assume um novo desafio, dizendo estar muito honrado. "Ter a oportunidade de seguir nomes como Brian Clough (lendário técnico do Derby County nos anos 70, período glorioso do clube), Jim Smith, Frank Lampard e Phillip Cocu é uma honra", frisou o agora ex-atacante, que vestiu a camisa do time como jogador em 35 oportunidades.

A missão no Derby County será complicada nesta temporada. O time é o atual 22.º colocado da segunda divisão inglesa, com os mesmos 19 pontos do Sheffield Wednesday, primeira equipe acima da zona de rebaixamento. E na Copa da Inglaterra o clube foi eliminado na terceira fase pelo modesto Chorley, da sexta divisão, com uma derrota por 2 a 0 no último sábado.