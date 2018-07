Welbeck marca, Arsenal supera o WBA e encerra crise no Inglês

Depois de duas derrotas seguidas, o Arsenal conseguiu se recuperar no Campeonato Inglês. Neste sábado, no primeiro jogo do dia pela 13.ª rodada, a equipe londrina contou com gol de Danny Welbeck para vencer o West Bromwich, por 1 a 0, fora de casa, e voltar ao G-4 da competição.

Com a vitória, o Arsenal pulou na frente do grupo que ocupa o segundo escalão da tabela. Foi a 20 pontos, no quarto lugar, passando Manchester United (19), Newcastle (19), West Ham (18), Swansea City (18) e seguindo à frente de Everton (17) e Tottenham (17). Brigando pelo título estão Chelsea (32), Southampton (26) e Manchester City (24).

O único gol da partida foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo, com uma ajudinha do goleiro Ben Foster. Cazorla fez ótima jogada pela ponta esquerda, ganhando na corrida e no corpo do marcador e cruzou na medida para o centroavante, que subiu alto e testou para o gol. A bola foi em cima do goleiro, que aceitou.