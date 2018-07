Welbeck volta com gol no fim e Arsenal bate o líder Leicester

O Campeonato Inglês proporcionou mais um jogo para se assistir de pé neste domingo. Numa partida cheia de nuances, de pênalti e expulsões polêmicos e milagres do goleiro, quem resolveu foi Danny Welbeck. Sem jogar desde abril, o atacante inglês entrou em campo para atuar por 10 minutos, marcou no último lance e garantiu a vitória de virada o Arsenal sobre o ainda líder Leicester por 2 a 1, em casa.

Ainda em primeiro, o Leicester tem 53 pontos, contra 51 do Arsenal, que fica provisoriamente em segundo. Logo mais, o Tottenham, terceiro colocado, com 48, joga contra o Manchester City, que tem 47. A partida será em Manchester e quem perder se afasta da briga pelo título.

Com mais uma ótima partida de Kanté, o Leicester City saiu na frente contra o Arsenal graças a um pênalti no último minuto do primeiro tempo. Vardy, artilheiro do Inglês, tentou driblar Monreal na entrada da área e caiu. O bandeirinha marcou o pênalti, bastante discutível. O próprio Vardy bateu, para fazer seu 19.º gol no torneio.

Depois de ganhar do Liverpool e do Manchester City nas últimas duas rodadas, o Leicester parecia que faria mais uma vítima entre os grandes. Mas logo aos 9 minutos do segundo tempo, Simpson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe do interior da Inglaterra com um jogador a menos.

Arsène Wenger não teve dúvidas e mandou o Arsenal para o ataque com a entrada de Walcott no lugar do volante Coquelin. Nove minutos depois, aos 25, o atacante recebeu passe de Giroud na área e empatou.

O Arsenal passou a amassar o Leicester no seu campo de defesa, principalmente na base do chuveirinho. Num desses lances, já quase no final, o goleiro Kasper Schmeichel, filho do lendário ex-goleiro cinco vezes campeão com o Manchester United, fez um milagre a queima-roupa.

Parecia que nada tiraria a vitória do Leicester, mas o Arsenal tinha o brilho de Danny Welbeck. Sem jogar desde abril por conta de lesões, o atacante entrou no fim para atuar por 10 minutos e fez o gol da vitória aos 49 do segundo tempo, no último lance do jogo, para delírio do Emirates Stadium. O gol saiu da única forma que o Arsenal sabia atacar: no chuveirinho. Em péssimo dia, Özil se salvou com a assistência.