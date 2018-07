Weldinho e Tiago Real deixam Palmeiras por empréstimo

SÃO PAULO - O Palmeiras teve mais despedidas nesta segunda-feira. Desta vez, deram adeus ao grupo o lateral Weldinho e o meia Tiago Real. A dupla esteve na Academia da Barra Funda para se despedir dos companheiros. Eles foram negociados por empréstimo. Weldinho vai ser cedido ao Sporting, de Portugal, por uma temporada, enquanto o meia vai defender o Náutico até o fim deste ano. Eles ainda não assinaram contratos com os novos clubes, mas já foram liberados pela comissão técnica do Palmeiras. Nesta negociação, os clubes compradores pagarão o salário integral da dupla.

A saída dos dois jogadores, que ainda têm contrato com o Palmeiras, atende aos pedidos do técnico Gilson Kleina para reduzir o elenco. O Palmeiras tinha 47 jogadores. Para o técnico palmeirense, o grupo precisa ser reduzido para facilitar o preparo do time, visando seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Weldinho e Tiago Real não foram os primeiros a deixar o elenco. Antes deles, o clube negociou por empréstimo João Denoni, Emerson, Leandro Amaro, Patrik, Maurício Ramos e Maikon Leite, que não foi para a Ponte Preta, mas deve se acertar também com o Náutico. O atacante já treina com o time pernambucano, mas sem assinar contrato.