Weldinho espera conquistar espaço no Corinthians

SÃO PAULO - Entre os grandes reforços já contratados, como Adriano e Alex, e os ainda pretendidos, como Seedorf, Paulo Henrique Ganso e Cristian, o desconhecido lateral-direito Weldinho chega ao Corinthians querendo conquistar seu espaço. O jogador elogiou Alessandro, dono da posição, mas afirmou que lutará para ser titular.

"Acho que todo jogador chega para jogar. O Alessandro é um grande profissional, vou aprender muito com ele, que já está me ajudando, pela experiência. Mas quando aparecer a oportunidade vou tentar agarrar", declarou, em entrevista à TV Bandeirantes.

Contratado junto ao Paulista, Weldinho deve ganhar espaço com a possível saída de Moacir, que deve deixar o Corinthians. Seu objetivo é seguir os passos do atacante Willian, que chegou sem alarde, se destacou e, com a saída de Dentinho, provavelmente será titular. "O Willian é um grande jogador, que tá conseguindo aproveitar a oportunidade que está tendo", concluiu o lateral.

O jogador de 20 anos foi um dos destaques do Paulista no campeonato estadual e fez grande partida contra o São Paulo, quando foi o grande responsável pela vitória do time de Jundiaí, participando dos três gols da sua equipe. Weldinho assinou contrato até junho de 2015.