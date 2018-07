Welinton agradece apoio de Luxemburgo no Flamengo

O zagueiro Welinton foi um dos mais beneficiados pela chegada de Vanderlei Luxemburgo ao Flamengo. Promessa do clube, ele ganhou a confiança do técnico e foi titular nas duas últimas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. Empolgado, ele agradece o apoio recebido.

"Ele conversa com todos. Talvez, por eu ser mais novo, ele procure dar um pouco mais de atenção, ensinar, e eu procuro fazer sempre o que ele pede: ter pegada e velocidade. Principalmente, no mano a mano com os atacantes", afirmou o jogador, que tem recebido atenção especial do treinador.

Com Luxemburgo, Welinton espera se firmar de vez na equipe titular no Flamengo. "Sou funcionário do clube, meu passe pertence 100% ao Flamengo até 2012 e isso me dá tranquilidade para trabalhar. Espero crescer e ajudar o clube a conquistar coisas boas neste período", disse.