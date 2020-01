Welinton celebra gol pelo Cruzeiro e promete: 'Vamos tirar o clube dessa'

Em crise, o Cruzeiro estreou no Campeonato Mineiro com vitória sobre o Boa por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Os gols foram marcados pelos jovens Thiago e Welinton. O último falou da sensação de balançar as redes pela primeira vez como profissional.

"Sei que tem muitos jogos pela frente, mas é muito importante marcar o primeiro gol como profissional. Espero poder fazer muito mais e ajudar o meu time Quero agradecer ao Adilson pela oportunidade também", falou o jogador.

Welinton citou também o momento vivido pelo clube. O Cruzeiro está com seus gestores anteriores sob investigação da Justiça e vive sua maior crise financeira na história - o reflexo foi o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Cruzeiro é um clube muito grande, não merece estar passando por essa situação e vamos tirar o clube dessa. Ainda tem muita coisa pela frente, mas vamos fazer o melhor para o clube", finalizou.

O técnico Adilson Batista falou, em entrevista coletiva, sobre a dedicação dos jogadores do Cruzeiro na estreia pelo Mineiro. "Gostaria de parabenizar os meninos. Deram muito empenho, dedicação e entrega. Sei como é difícil estrear tão jovem pelo Cruzeiro. Tiveram equilíbrio, personalidade e cumpriram muito bem o que foi proposto. O Boa também fez um bom jogo. Tivemos dificuldades, mas conseguimos conquistar um grande resultado. Estamos no caminho certo", afirmou.