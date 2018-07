Welinton espera se firmar no Flamengo em 2011 Criticado pela torcida em suas primeiras partidas como titular do Flamengo, o zagueiro Welinton conseguiu conquistar a posição e se firmar, apesar do momento conturbado do time, que lutava para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Com uma nova temporada chegando e com mais tranquilidade no clube, o jogador espera um ano melhor em 2011.