Welinton marca no fim e Flamengo reserva vence mais uma no Carioca

RIO - Priorizando a disputa da Libertadores, o Flamengo decidiu jogar as primeiras partidas do Campeonato Carioca com uma equipe reserva. Mesmo assim, vem fazendo bonito neste início de temporada. Após vencer na estreia no Maracanã, a equipe foi a Volta Redonda nessa quarta-feira e derrotou o time da casa por 1 a 0, graças a um gol de Welinton nos minutos finais da partida.

Jayme de Almeida escalou praticamente a mesma equipe que venceu no jogo de abertura - a única alteração ficou por conta da entrada de Rodolfo na vaga de Mattheus, que não foi bem no domingo.

Assim como na partida contra o Audax, o time rubro-negro começou melhor a partida dessa quarta. Aos poucos, porém, o jogo foi ficando aberto e equilibrado. Explorando o lado direito, principalmente com a dupla Jefferson Feijão e Glauber, o Volta Redonda passou a criar inclusive mais do que o Flamengo. Faltava, contudo, melhor qualidade no último passe e acerto nos arremates a gol - a maioria desferidos de longe, para fora ou nas mãos do goleiro Paulo Victor.

Já o Flamengo só foi começar a se impor no jogo a partir dos 20 minutos. Aos 24, Frauches desviou de cabeça um cruzamento da esquerda e quase abriu o marcador, naquela que seria a melhor chance do time na primeira etapa.

No segundo tempo a partida ganhou em movimentação. Vaiado na estreia, Mattheus entrou na vaga de Nixon no intervalo e melhorou o setor ofensivo do Flamengo. O problema ficou na falta de objetividade dos jogadores de frente: Negueba insistia em levar o jogo para os lados, enquanto Mattheus praticamente não arriscava à meta de Gatti.

Mas a história do confronto começaria a mudar a partir dos 30. Darlan entrou na vaga de Rodolfo e foi atuar na área do Volta Redonda, permitindo que Mattheus fosse para a criação. A alteração deu certo e o Flamengo começou a chegar com mais força ao ataque. E o resultado prático acabaria aparecendo aos 40, quando Welinton recebeu na entrada da área e, num chute seco, mandou no canto direito de Gatti, marcando o gol da vitória rubro-negra.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 0 X 1 FLAMENGO

VOLTA REDONDA - Gatti; Jefferson Feijão, Marcelo, Gilberto e João Paulo; Bruno Barra, Laionel (Sassá), Zé Augusto e Glauber; Preto (Marcus Vinícius) e Tiago Amaral (Rodrigo Dantas). Técnico - Tarcísio Pugliese.

FLAMENGO - Paulo Victor; Digão, Welinton, Frauches e João Paulo; Cáceres (Muralha), Val, Gabriel, Rodolfo (Darlan); Nixon (Mattheus) e Negueba. Técnico - Jayme de Almeida.

GOLS - Welinton, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes (RJ).

CARTÃO AMARELO - Gilberto, Digão e Frauches.

RENDA - R$ 68.220,00.

PÚBLICO - 2.797 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).