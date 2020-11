Welinton não fica satisfeito com empate, mas comemora chance e gol pelo Cruzeiro

Cruzeiro e Guarani fizeram um dos melhores jogos desta Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira e ficaram no empate por 3 a 3, no Mineirão. O time celeste esteve três vezes atrás do marcador, mas foi buscar a igualdade. Autor do último gol da equipe, o atacante Welinton admitiu que o resultado não foi o esperado.

"Não foi o que a gente queria. Entramos em campo para buscar a vitória. O empate foi bom, pelo que o jogo representou, estivemos atrás e fomos buscar com um jogador a menos. Agora vamos focar no próximo jogo dentro de casa", falou o atacante.

Welinton também comemorou o fato de estar recebendo novas oportunidades com Luiz Felipe Scolari, uma vez que não vinha sendo aproveitado pelos técnicos anteriores. "Fico feliz com a chance que o Felipão vem me dando de representar um time grande como o Cruzeiro", concluiu.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou ao sétimo jogo consecutivo sem derrota e ficou na 15ª posição, com 24 pontos, quatro na frente do Náutico, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O resultado não foi o esperado, mas serve de consolação para o aniversário de 72 anos de Felipão, completados nesta segunda-feira