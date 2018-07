Welinton se diz tranquilo para clássico pelo Flamengo

O zagueiro Welinton tem apenas 21 anos, mas prometeu que não vai sentir a pressão de disputar um clássico contra o Vasco. Revelação do Flamengo, ele aposta na experiência de ter enfrentado o rival nas categorias de base para encarar o confronto de domingo, no Engenhão, com tranquilidade.

"É um clássico gostoso, diferente, tem uma rivalidade sadia e temos que entrar com clima de decisão para podermos sair com a vitória, que é o mais importante. Já joguei bastante contra o Vasco e sei bem como é essa rivalidade, desde as categorias de base", afirmou Welinton, que formará a dupla de zaga do Flamengo com David.

Welinton acredita que uma boa atuação pode abrir caminho para o técnico Vanderlei Luxemburgo utilizar mais jogadores das categorias de base no Flamengo. "Servimos como exemplo para mostrar que o professor Luxemburgo está olhando a base e a qualquer momento alguém pode ganhar uma oportunidade e vai ter que estar preparado para agarrar com unhas e dentes", disse.