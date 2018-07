Wellington admite 'momento difícil, mas pede: 'Esqueçam o que aconteceu'

Já são oito partidas sem vitória e a vaga na Libertadores que antes parecia próxima do Fluminense, agora é um sonho distante. A pressão da torcida é intensa e o momento é dos piores. Por isso, a ordem no elenco é esquecer a atual fase e encerrar o Campeonato Brasileiro da melhor fase possível, de preferência vencendo as últimas duas rodadas.

"Temos de jogar bem até o término do campeonato. A gente sabe da importância das partidas e desse escudo, do peso dessa camisa. Temos de nos preparar durante a semana, esquecer o que aconteceu. Realmente, o momento é difícil. Mas sabemos que se tivermos boa produção nesses dois jogos, podemos melhorar a nossa situação. É a ideia", afirmou Wellington.

De acordo com o atacante, o Fluminense precisa esquecer a briga pela vaga na Libertadores, uma vez que caiu para a 11.ª colocação com 49 pontos e dependeria da ampliação do G6 para G7 para ter alguma chance. Por isso, o jogador só quer saber de tirar a impressão ruim que ficou sobre a equipe nas últimas rodadas.

Para isso, o Fluminense precisa vencer seus dois últimos compromissos. No domingo, visita o rebaixado Figueirense. Depois, no dia 4, recebe o Internacional, que pode já ter selado sua queda até lá. "Vai ser difícil de qualquer forma. A gente vem de momento ruim e tem de melhorar. Temos de pensar como um grupo, Figueirense e Inter tem bons grupos. Temos de dar o nosso melhor."