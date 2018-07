Wellington Bruno espera jogar 1º clássico pelo Flamengo Testado no lugar do meia Renato durante coletivo realizado na última quinta-feira, Wellington Bruno espera poder disputar neste sábado, contra o Vasco, no Engenhão, o seu primeiro clássico com a camisa do Flamengo. O meio-campista deverá ficar como opção no banco de reservas no confronto marcado para começar às 19h30, mas tem esperança de entrar em campo e ajudar o seu time a derrotar o rival na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.