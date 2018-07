Wellington celebra sequência no Vasco e analisa: 'Venho crescendo'

O volante Wellington celebrou suas atuações recentes com a camisa do Vasco. Depois de um longo período afastado do futebol por lesões, o jogador de 26 anos voltou a receber oportunidades no time cruzmaltino e vem crescendo de produção. Agora, ele quer manter a sequência para seguir em alta.

"Venho crescendo, pelas oportunidades que tive. Quanto mais você está em campo, mais consegue aprimorar o passe, a técnica e a parte física. Essa sequência está me ajudando muito e sei que com ela posso crescer ainda mais", considerou nesta quarta-feira.

Wellington e seus colegas aproveitam as duas semanas livres para aprimorar a parte técnica, tática e física e para se acostumarem ao estilo do técnico Zé Ricardo. E o volante avaliou que o trabalho vem sendo bastante positivo. "Tivemos duas semanas para trabalhar e aproveitamos ao máximo."

O objetivo é chegar em grande forma para o duelo diante do Grêmio. Neste sábado, o Vasco tentará manter o embalo conquistado com a vitória no clássico diante do Fluminense para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Será, também, a volta da equipe a São Januário após cumprir punição, ainda que sem torcida.

"Vamos seguir nessa intensidade nesses dois dias que faltam para o jogo, para fazer uma boa partida. Vamos muito ligados para esse jogo. Não só o time titular do Grêmio, mas o grupo deles é forte. Temos que fazer nosso trabalho. Estamos voltando para São Januário, a nossa casa, infelizmente ainda sem a torcida, mas esse é o nosso lar. É importantíssimo para nós vencer aqui", disse Wellington.