Wellington chega ao Inter, treina e já pode estrear

PORTO ALEGRE - O volante Wellington foi anunciado oficialmente como novo reforço do Internacional nesta sexta-feira. O jogador, que estava em baixa no São Paulo, assinou contrato de empréstimo por uma temporada, até maio de 2015, treinou com seus companheiros e já está à disposição do técnico Abel Braga para estrear pelo time gaúcho diante do Criciúma, neste domingo, no Heriberto Hülse, pelo Campeonato Brasileiro.

Wellington tem 23 anos e foi revelado nas categorias de base do São Paulo. O jogador era um dos destaques da equipe até sofrer uma grave lesão no joelho, que o tirou de campo por mais de seis meses em 2012. A partir daí, não desempenhou mais o mesmo futebol, perdeu espaço e sequer vinha ficando no banco em algumas partidas da atual temporada.

Até por isso, o São Paulo não dificultou muito a ida do jogador para o Internacional. O clube gaúcho, aliás, confia bastante no novo volante, tanto que correu para regularizá-lo e, com o aparecimento de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta, ter a possibilidade de utilizá-lo já no domingo.

TREINO

Abel Braga comandou uma atividade técnica nesta sexta, com o elenco dividido em três times. Ele fez mistério e não confirmou a equipe que enfrenta o Criciúma, mas a tendência é que ela tenha: Dida; Gilberto, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Jorge Henrique, Alex, D''Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura.