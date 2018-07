Wellington comemora chegada de Souza ao São Paulo

SÃO PAULO - A chegada do volante Souza, que veio do Grêmio e estreou no último domingo no São Paulo, foi comemorada pelo também volante Wellington - ambos formaram dupla no meio-de-campo são-paulino na derrota para a Ponte Preta na rodada passada do Paulistão. Segundo ele, o novo companheiro vai ajudar a melhorar sua performance no time.

"Ele não é primeiro ou segundo volante. É um jogador de meio-de-campo. Tem as características parecidas com as minhas e isso facilita bastante o meu rendimento, porque eu posso sair um pouco mais para o jogo", afirmou Wellington, ao comentar sobre a nova parceria com Souza.

Segundo Wellington, a disputa agora tende a ser ainda mais acirrada pela vaga de titular no time do São Paulo. "Nosso grupo é muito forte, cheio grandes jogadores, e todos estão preparados para ajudar. Por isso, quem joga tem sempre que agarrar a oportunidade com todas as forças. E o Souza tem feito isso nos treinos. Eu também estou com a cabeça boa, e sei que dependo apenas de mim para conseguir uma sequência de jogos", avisou o volante.