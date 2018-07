Wellington discorda de Vinícius e diz que Palmeiras valoriza a base

SÃO PAULO - O atacante Vinícius deixou o Palmeiras e foi jogar no Vitória reclamando que jogadores que saem das categorias de base do clube têm mais dificuldades para conseguir espaço. A declaração do jogador não parece ser consenso entre todos os atletas que, assim como ele, também começaram na base. O zagueiro Wellington é um que foi contra o ex-companheiro.

"Como estamos no maior campeão do Brasil, a torcida sempre cobra mesmo e a diretoria também. No tempo em que ele esteve aqui, teve bastante tranquilidade. Os jogadores da base têm que ter isso e saber trabalhar", disse o zagueiro, que pode ter opinião distinta de Vinícius por ter uma carreira bem diferente do atacante.

Wellington começou no Palmeiras, fez algumas partidas em 2012, mas depois foi emprestado para o Atlético Sorocaba e ASA. No início do ano, ele chegou a ser colocado na lista de jogadores livres para procurar clubes, mas teve uma oportunidade com a saída de Henrique e convenceu o técnico Gilson Kleina.

Já Vinícius está entre os profissionais desde 2010. Ele fez 103 jogos e marcou apenas oito gols. Desde que subiu para o time principal, sempre foi colocado como uma das maiores promessas do clube, mas jamais conseguiu uma boa sequência de jogos.

"É sempre bom olhar a categoria de base. As pessoas falam que a gente não tem frutos, mas acho que tem, sim. Só tem que trabalhar um pouco mais. O pessoal da base sobe receoso por causa da torcida, mas estou aqui desde 2009 e conheço bem a torcida", disse Wellington, que disputa com Tiago Alves uma vaga na zaga ao lado de Lúcio.