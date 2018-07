Wellington e Allione voltam ao treino no Palmeiras

Depois da folga da última segunda-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira para o primeiro treinamento visando o duelo com o Bahia, no próximo domingo, em Salvador. O técnico Dorival Júnior pôde celebrar o retorno de dois jogadores para o confronto pelo Campeonato Brasileiro: o zagueiro Wellington e o meia Allione.

O desfalque mais sentido era o de Allione, titular durante boa parte da campanha palmeirense no Brasileirão, mas que vinha ficando de fora por lesão muscular. Já o zagueiro Wellington não atuava pelo time paulista há 11 rodadas por conta de um problema no tendão de Aquiles.

Os dois foram a campo nesta terça-feira para um trabalho técnico, no qual o elenco foi dividido em três times de 11 jogadores, que disputaram rápidos duelos em campo reduzido. Antes, os atletas realizaram uma atividade física na sala de musculação.