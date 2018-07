Wellington é apresentado e busca espaço no Inter

PORTO ALEGRE - Novo reforço do Internacional, o volante Wellington assinou contrato com o clube até o dia 20 de maio de 2015, cedido por empréstimo pelo São Paulo, e foi apresentado oficialmente neste sábado. Como já teve seu contrato regularizado, ele foi relacionado pelo técnico Abel Braga para o duelo com o Criciúma, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Wellington vestiu a camisa de número 5 do Inter e celebrou a oportunidade de atuar no clube gaúcho. "Estou muito feliz, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, com apenas 23 anos ser transferido para um clube tão grande. Espero fazer minha história", comentou.

No Inter, Wellington, terá a concorrência de Aránguiz, Gladestony, João Afonso, Willians e Ygor na luta por uma vaga de titular no Inter. O jogador se disse disposto a realizar qualquer função que o técnico Abel Braga lhe pedir no clube gaúcho.

"Sou um jogador de equipe, o que o professor pedir eu vou fazer. Pode ter certeza que vontade e determinação nunca vão faltar", disse. "A missão que for dada, eu vou executar. Só não vai dar pra ser goleiro", completou Wellington, que só havia atuado pelo São Paulo até chegar ao Inter.