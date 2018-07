Wellington e Douglas voltam aos treinos no São Paulo O técnico Muricy Ramalho ganhou mais duas opções para a partida de domingo do São Paulo contra o Goiás, mas ainda não definiu se pretende levar os atletas para Goiânia. Recuperados pelo departamento médico, o volante Wellington e o lateral-direito Douglas treinaram nesta quinta e podem ser usados na partida do Campeonato Brasileiro. "Eles treinaram e devem ficar à disposição. Vamos ver", explicou o médico José Sanchez.