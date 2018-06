Wellington elogia intensidade de Zé Ricardo e garante que Vasco está em evolução

Derrotado na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores e eliminado na semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o Vasco está em evolução e irá crescer na temporada. Foi o que garantiu neste sábado o volante Wellington, ao apostar que o time ganhará entrosamento nas próximas partidas.

"É difícil estar 100% no começo de temporada, até porque você vem de um período de 25 dias parado. O futebol é coletivo e leva um tempo para todos aprimorarem as partes físicas, técnicas e táticas", apontou.

"Tínhamos um objetivo inicial, que era classificar para a fase de grupos da Libertadores. Fizemos bons jogos e alcançamos a meta. Agora estamos em um momento de evolução, até porque grande parte do time mudou em relação ao ano passado. Estamos nos conhecendo melhor para dar alegrias aos torcedores e atingir os outros objetivos."

E uma das apostas de Wellington para que o time evolua é a presença de Zé Ricardo. O técnico, segundo ele, tem intensidade e sabe como extrair o melhor do elenco. "O que precisamos fazer é nos dedicar ao máximo e encarar os treinamentos de forma intensa, observando atentamente cada orientação do Zé. Ele vem nos cobrando bastante para a correção dos erros que apresentamos nas últimas partidas", contou, antes de acrescentar.

"O Zé Ricardo é uma cara que possui uma vontade de vencer muito grande. É um treinador determinado, intenso e que cobra bastante. Costuma motivar muito no treino, até porque ele sabe que o jogo é um reflexo do que é trabalhado diariamente. Sou um atleta que se cobra bastante e ver um treinador bastante intenso nas atividades é algo que me deixa bastante feliz", complementou.

Enquanto aguarda a decisão da Taça Rio entre Fluminense e Botafogo, que definirá o seu adversário da semifinal do Campeonato Carioca, o elenco do Vasco fez um treino técnico e tático neste sábado. A atividade teve jogadas de "um contra um" e um trabalho de finalizações.