Wellington espera ser titular do São Paulo nas últimas rodadas

O São Paulo não poderá contar com o volante João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e outro jogador da posição, Thiago Mendes, deixou o treino da manhã desta quarta-feira mais cedo devido a dores no púbis. Os outros dois jogadores do setor, Wellington e Hudson, disputam também a vaga na equipe para encarar o Atlético-MG domingo.

Com a saída do técnico Ricardo Gomes, que havia escalado Wellington de titular antes de ser demitido, Pintado é quem definirá o time para enfrentar o Atlético-MG. No treinamento desta quinta-feira, ele deve dar indícios de como será sua formação.

Para Wellington, se a chance aparecer ele terá de aproveitar para mostrar serviço. "Eu me sinto preparado para a oportunidade. Claro que ainda está longe do jogo, não sei se serei a opção do treinador, mas estou preparado. Venho trabalhando forte", afirmou o atleta, que foi formado no próprio clube.

Se João Schmdit é desfalque certo, a boa notícia é que no ataque o São Paulo poderá contar com os retornos de Chavez e Luiz Araújo, que cumpriram suspensão automática na rodada anterior. Mas agora, caberá a Pintado definir se eles voltam ao time ou se ele pretende fazer testes visando a próxima temporada.