Wellington está perto de acertar com o Internacional

SÃO PAULO - O volante Wellington está de saída do São Paulo. O próprio atleta pediu dispensa do treino da manhã desta quarta-feira para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Internacional. O pedido foi atendido pela comissão técnica e pela diretoria. "Esperamos que ele possa ficar aqui com a gente. Não sabemos o que está se passando, mas, com certeza, o que for resolvido será o melhor pra ele", disse Maicon.

Desde o início do ano, Wellington vinha perdendo espaço no time por causa de suas características principalmente defensivas. Ele é um volante clássico que rouba e distribui a jogada. Os volantes titulares são Souza e Maicon, que agradam ao treinador Muricy Ramalho pela capacidade de marcar e também armar as jogadas ofensivas. No Inter, Wellignton deve ter mais oportunidades. Ele deve ser o substituto de Aránguiz, convocado para defender o Chile na Copa e que pertence a clubes europeus.

Wellington tem 23 anos e foi formado nas categorias de base e está no São Paulo há seis anos. Estava no elenco que se sagrou campeão do Brasileirão de 2008, além de contar com várias passagens pelas seleções de base, inclusive como capitão. Foi titular da equipe são-paulina em 2012, mas uma lesão no joelho esquerdo interrompeu a boa fase. Ao retornar, alternou boas é más atuações.