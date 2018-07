Wellington exalta a luta do São Paulo após empate

BRASÍLIA - Melhor jogador em campo contra o Flamengo, o volante Wellington lamentou que o São Paulo não tenha conseguido quebrar a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Após o 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, em Brasília, o time chegou à 12.ª partida sem vitórias no torneio. "Quero dizer ao torcedor que estamos lutando. Pode ter certeza de que falta de empenho não é", explica.

Wellington lembra que o São Paulo teve oportunidade para matar o jogo em algumas situações, mas acabou pecando na conclusão. Ele mesmo fez uma grande jogada e chutou fraco. Ademilson também errou e, na melhor das chances, Jadson perdeu a cobrança de pênalti já no fim do jogo. "Temos de sair dessa situação e vamos encontrar o jeito para isso. O Jadson perdeu o pênalti, mas estamos juntos e vamos sair dessa juntos."

Torcedor declarado do clube, o volante promete que fará de tudo para evitar o rebaixamento da equipe, que ocupa a 19.ª colocação no Brasileirão e fez apenas 11 pontos em 14 jogos, com 26,2% de aproveitamento. "Se eu tiver de colocar as duas pernas para o cara não fazer o gol e machucar o joelho de novo, vou fazer. É uma situação incômoda, mas o pensamento nosso é sair disso, pois sabemos que temos uma grande qualidade e estrutura. Vamos tentar mais, pois tem muito campeonato ainda", conclui.