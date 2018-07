Wellington exalta início do São Paulo, mas quer evolução

"É um time rápido, muito inteligente e isso facilita a nossa chegada ao ataque. Claro que temos de melhorar algumas coisas, mas isso vamos acertando com o tempo", declarou. "Sabemos que temos de melhorar, mas conseguimos um resultado importante fora de casa. E é importante ressaltar isso", completou, citando a vitória por 3 a 2 diante do Oeste, na última quarta-feira.

Wellington foi um dos destaques desta partida, marcando um belo gol, o segundo do São Paulo. Foi também o segundo gol do jogador, que assumiu a condição de titular no ano passado, pela equipe profissional, em 62 jogos disputados.

Neste sábado, diante do São Caetano, no Morumbi, pela terceira rodada do estadual, o volante espera comemorar seu aniversário de 22 anos com mais uma boa atuação. "Tive uma grande oportunidade de fazer um belo gol. Estou jogando mais e as chances vão aparecer para fazer outros iguais a este de quarta. Espero que tudo dê certo para mim e para o São Paulo neste meu aniversário", comentou.

RHODOLFO RELACIONADO - Única dúvida do técnico Emerson Leão para o confronto deste sábado, o zagueiro Rhodolfo foi relacionado. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa, não treinou nesta sexta-feira, mas pode aparecer como surpresa. Caso não tenha condição, será substituído por João Filipe.