Wellington Feliciano, filho de Cafu, busca retorno ao futebol

Reprovado nove vezes em peneiras de futebol, Cafu mostrou persistência e força para se manter no esporte. Na tarde desta quarta-feira, 30, Wellington Feliciano, filho do jogador, mostrou ter o mesmo espírito do pai e pode retornar ao futebol após três anos longe dos gramados, no Atlético-PR.

Em sua conta numa rede social, o jogador postou uma foto no Centro de Treinamento do Atlético-PR no qual realiza exames médicos. O jogador está afastado do futebol desde que teve uma séria lesão no joelho. Feliciano passou por Grêmio Osasco e pela base do Milan antes da parada em 2011.

"Gostaria de agradecer ao Clube Atlético Paranaense por me ajudar no meu processo de reabilitação do meu joelho. Desde janeiro estou morando em Curitiba e sendo tratado pelo meu fisioterapeuta particular Dr. Adriano Tiezerini, que decidiu juntamente com meu pai e empresário Cafu, que era hora e momento de voltar a ter vivência dentro de um clube de futebol. O CAP possui uma das melhores estruturas do País e tenho certeza que ate Novembro estarei apto a voltar a jogar futebol!!", escreveu Feliciano na imagem.

Visita. Na última semana, Cafu visitou o Centro de Treinamento do Caju com o filho e reencontrou o técnico Doriva, com quem jogou a Copa do Mundo de 1998. Doriva é o atual treinador do Atlético-PR.