Wellington mira São Paulo na Libertadores e espera Morumbi lotado

SÃO PAULO - Revelado pela base do São Paulo, o volante Wellington espera poder dar um passo para realizar um sonho no próximo domingo, quando o time enfrentará o Náutico, às 17 horas, no Morumbi, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, a equipe terá a chance de assegurar a sua classificação para a Copa Libertadores, título que o jogador de 21 anos esperar poder conquistar no próximo ano.

Wellington chegou a disputar uma partida da Libertadores, em 2009, contra o Independiente de Medellín, na Colômbia quando começava a despontar para o profissional do São Paulo. Agora, porém, espera participar efetivamente de uma campanha da equipe no torneio continental, depois de ter ficado de fora dos jogadores inscritos pelo clube para a edição de 2010 da competição.

"Jogar competições internacionais sempre é muito bom e quero fazer isso com a camisa do São Paulo. Será muito bom jogar a Libertadores e quero ser campeão desta competição aqui no clube", afirmou o jogador, em entrevista publicada pelo site oficial do clube do Morumbi.

Visando a classificação para a Libertadores já no próximo domingo, Wellington espera que o Morumbi possa estar lotado como esteve no jogo contra o Fluminense, no último dia 4, quando mais de 54 mil pessoas foram ao estádio. O jogo poderá marcar a estreia de Paulo Henrique Ganso, que será relacionado por Ney Franco, em um atrativo que foi destacado pelo volante.

"Fico muito feliz com a volta do Ganso, que é um jogador de muita qualidade. E eu espero que a torcida possa lotar o Morumbi mais uma vez e nos apoiar do início ao fim", ressaltou Wellington, que voltará ao time depois são-paulino depois de cumprido suspensão diante do Grêmio e ainda enfatizou: "Temos de entrar com toda a seriedade possível em campo e atenção redobrada no Morumbi. Estaremos jogando diante da nossa torcida, com a possibilidade de conquistar essa vaga, e temos de vencer".