Wellington Nem é apresentado no São Paulo e garante empenho no novo clube

O atacante Wellington Nem foi apresentado no São Paulo e já se mostra ansioso para entrar em campo pelo novo clube. Contratado para a próxima temporada, ele vai estrear só em 2017, mas acha que pode ir longe. "Tenho muito a evoluir, pois estou com apenas 24 anos. Até quando eu parar vou tentar evoluir mais e melhorar para chegar no topo. E na seleção", explicou.

O jogador conta que teve muitas dificuldades de adaptação na Ucrânia. "Meus dois anos no Shakhtar foram difíceis. Eu me machuquei, o técnico falava que brasileiros demoravam dois anos para se adaptar e, depois, em um ano e meio, joguei, fiz gol, mas não estava feliz. Eu disse que não queria ir para outra equipe na Europa, queria voltar para o Brasil, para o São Paulo, estar perto da minha família e dos meus amigos."

Apesar das dificuldades que teve no Shakhtar Donetsk, Wellington Nem acredita que evoluiu no futebol europeu. "Sou um homem mais experiente, tenho um filho, uma família, e tenho responsabilidade. No Fluminense eu era mais moleque, agora é uma responsabilidade muito grande, ainda mais vestindo a camisa do São Paulo, um clube que ganhou tudo", comentou.

O jogador elogiou a contratação de Rogério Ceni para ser o treinador na próxima temporada e, apesar de preferir atuar pelo lado direito do ataque, está disposto a ajudar o time onde for preciso. "Como jogador é sou o mesmo do Fluminense, do Figueirense, do Shakhtar... Gosto de ir para dentro, tentar a jogada, e vou dar o máximo e me doar para o time sair com a vitória", avisou.