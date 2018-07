Wellington Nem não treina e deve desfalcar o Flu O técnico Abel Braga não deve contar com o atacante Wellington Nem novamente. Depois de desfalcar o Fluminense diante do Macaé, na última quarta-feira, o jogador deve ficar de fora da partida diante do Boavista, neste sábado, em Moça Bonita, pela Taça Rio. Ele ainda não se recuperou de um entorse no joelho esquerdo, sofrido no treino de terça.