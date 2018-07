Wellington Nem passa bem após cirurgia para reconstruir ligamentos do joelho

O atacante Wellington Nem passa bem após ser submetido a uma cirurgia para reconstrução de ligamentos do seu joelho direito, nesta quinta-feira. O jogador do São Paulo, que não jogará mais neste ano, não tem data exata para receber alta.

Nem fez operação para reconstruir o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho direito, no Hospital do Coração, com a equipe do médico Rene Abdalla. De acordo com o ortopedista, o procedimento foi bem-sucedido.

"A reconstrução de dois ligamentos requer um tempo maior de recuperação, normalmente entre seis e sete meses, por isso, o atleta iniciará tratamento imediato no HCor, com sessões de fisioterapia e fortalecimento muscular", afirmou o médico, ao fim da operação que durou cerca de duas horas.

O atacante se machucou na partida contra o Botafogo, do dia 29 de julho, em rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai iniciar a fisioterapia ainda em casa, sem um prazo exato após a operação. Depois, Nem atuará no REFFIS, no Centro de Treinamento do São Paulo.

Wellington Nem pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas defende o São Paulo por empréstimo até o final da temporada. Assim, se o contrato não for estendido, o atacante não deve mais vestir a camisa do time brasileiro.