Wellington Nem se machuca e será avaliado no São Paulo

O atacante Wellington Nem virou a primeira preocupação do São Paulo na temporada. O jogador se machucou no começo da partida contra o Audax e deve desfalcar o time por aproximadamente dez dias, dependendo do grau da lesão. O clube vai realizar alguns exames nesta segunda para ver a gravidade.

"Até que para andar não incomoda, mas está bem dolorido. Vou tratar e fazer o exame para ver o que foi. Senti uma fisgada quando fui dar um passe. Estava meio dolorido, tratei já depois da partida e ficou um pouco melhor. Mas, na hora do lance, senti a fisgada", lamentou o jogador, que não deve atuar contra o Moto Club, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Para o técnico Rogério Ceni, perder seu atacante neste momento é muito complicado, até porque ele já não conta com David Neres, vendido ao Ajax por R$ 40 milhões, e tem apenas dois atacantes de velocidade para atuar pelos lados do campo.

"O que é mais preocupante para mim são as possibilidades ofensivas que a gente possa ter. Se o Wellington Nem tiver realmente uma lesão, só vamos ter o Luiz Araújo e o Neilton. Isso me preocupa um pouco mais", confessou o treinador, que pode optar por usar Cícero no meio e deslocar Cueva para atuar pelos lados do campo.