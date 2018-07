Wellington Nem pode voltar ao São Paulo na Copa do Brasil

O atacante Wellington Nem já está em fase final de recuperação do estiramento na coxa esquerda. Ele se machucou na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Audax, em Barueri, e desde então vem fazendo tratamento. "Se tudo der certo, pode ser que ele esteja liberado no fim de semana", explicou o médico José Sanchez.

Quando ele diz "liberado" significa que o atleta estará à disposição do técnico Rogério Ceni para treinar com o grupo. A partir daí a comissão técnica vai avaliar as condições físicas de Wellington Nem para decidir quando ele poderá retornar ao time. Por isso, não está descartada a presença dele contra o PSTC, dia 1º de março, pela Copa do Brasil.

"Ele fez o primeiro treino com bola, tenho agora que avaliar a preparação física. É uma peça importante do time e conto muito com ele. Temos uma semana para isso, vamos ver o rendimento dele, ver se tem condições de jogo. Aguardo sempre o retorno do jogador de como ele se sente. Se estiver bem, estará entre os relacionados para a Copa do Brasil", avisou Ceni.

A lesão do jogador aconteceu no dia 5 de fevereiro, na derrota do São Paulo por 4 a 2. O próprio Ceni revelou que sentia a ausência do atleta, pois possui no elenco poucos jogadores que atuam no ataque pelos lados do campo. No grupo, com características parecidas, o treinador tem apenas Neilton e Luiz Araújo. O argentino Chávez também pode atuar pelos lados.

Caso não tenha condições físicas para enfrentar o PSTC, em Londrina, no Paraná (a intenção era realizar na Arena Pantanal, em Cuiabá, mas a CBF negou por falta de laudo do estádio), Wellington Nem poderá voltar ao time no domingo, 5 de março, contra o Santo André, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.