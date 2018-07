Wellington Nem torce tornozelo e desfalca Fluminense O técnico Abel Braga ganhou uma dor de cabeça daquelas para a partida contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. Depois de perder Deco por lesão muscular, o treinador do Fluminense viu o atacante Wellington Nem torcer o tornozelo esquerdo no treino desta quarta-feira, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Por sinal, um bom gramado, ao contrário das Laranjeiras.