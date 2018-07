Wellington Nem treina e deve ser titular do Flu na 5ª

O time ainda precisa de um empate para se classificar à segunda fase da competição sem depender do resultado do confronto entre Grêmio e Huachipato, no Chile.

Wellington Nem se recuperou de contusão e vem voltando aos poucos ao time do Fluminense. Contra o Flamengo, no domingo, ficou no banco de reservas e entrou na metade do segundo tempo. Teve boa atuação, mas não conseguiu evitar a derrota de seu time. É visível, no entanto, que o atleta ainda precisa melhorar sua condição física.