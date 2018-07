Wellington Nem treina, mas Wagner ainda é dúvida no Fluminense

RIO - Depois de não participar do treino de segunda por causa de uma virose, o atacante Wellington Nem melhorou e treinou normalmente nesta terça com os companheiros de Fluminense. Já o meia Wagner continua com dores, não participou da atividade, e ainda é dúvida para o jogo contra o São Paulo, no próximo domingo, na capital paulista.

Se conseguir jogar, Wagner será o substituto de Deco, que continua se recuperando de lesão muscular na coxa e ainda não tem previsão de retorno. O mesmo acontece com o zagueiro Anderson. Já Leandro Euzébio participou normalmente do treino e está próximo de voltar a ser relacionado.

Quarta à noite, o Fluminense já embarca para São Paulo, para um período longo de concentração antes do confronto com os paulistas.

O volante Jean, que chegou uma hora e meia atrasado na reapresentação do elenco após três dias de folga, se justificou. Segundo ele, o motivo foi o atraso do voo que o traria de Campo Grande (MS) para o Rio.

"Isso nunca havia acontecido na minha carreira. Mas o importante é o comprometimento com o Fluminense. Vim ao clube mesmo assim e realizei todo trabalho programado. Cheguei atrasado no treino, mas o que não podemos atrasar é com o nosso objetivo maior, o título do Campeonato Brasileiro", disse, em entrevista ao site do clube.