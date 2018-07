Wellington Nem é a dúvida do São Paulo para o jogo com o Grêmio

Após ser substituído por Marcinho na vitória do São Paulo sobre o Vasco em função de uma contusão no ombro direito, o atacante Wellington Nem não tem presença confirmada diante do Grêmio, segunda-feira. O jogador fará avaliações diárias para avaliar suas condições físicas. Nesta quinta-feira, ele não apareceu no gramado do CT da Barra Funda, mas chegou ao local dirigindo seu próprio veículo e se queixou de poucas dores para os médicos.

Wellington Nem tem sido alvo de críticas da torcida. Diante do Vasco, por exemplo, parte da torcida aplaudiu sua substituição. Em 24 jogos, ele marcou apenas um gol. O técnico Dorival Junior pediu paciência.

“Todos vocês conhecem o Wellington, o quanto ele foi importante no Fluminense e no Figueirense. Ele ficou um tempo muito longo parado e isso compromete um pouco o retorno do atleta. Se tivermos um pouco de calma e paciência, ele não desaprendeu a jogar futebol. Ele tem qualidades que poucos jogadores de sua posição têm, vai pra cima, agressivo, não tem receio, no um contra um ele é muito bom e se movimenta com habilidade pelo campo”, afirmou o treinador que reafirmou sua confiança no jogador.

“Eu confio e acredito no Nem, acho que ele tem potencial para atuar por nossa equipe. Vamos ter um pouquinho de cuidado com ele, mas um jogador só adquire sua melhor condição com sequência.

Emprestado sem custos pelo ucraniano Shakhtar Donetsk até o final do ano, Nem vem acumulando problemas físicos. Desde janeiro, o jogador de 25 anos já sofreu estiramento muscular na coxa esquerda, passou por artroscopia no joelho esquerdo e uma lombalgia.