Wellington Paulista assume vaga de Luan no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari surpreendeu a todos na tarde desta terça-feira, no último treino do Palmeiras antes do jogo contra Figueirense, quarta-feira à noite. Colocou Luan no time reserva e promoveu a entrada de Wellington Paulista no ataque. Além disso, Gerley, recém-contratado junto ao Caxias, foi titular na lateral esquerda. Deola treinou no gol, uma vez que Marcos será poupado em Florianópolis.

Luan está com a sua continuidade no clube indefinida. Emprestado pelo Toulouse, ele tem contrato com o time alviverde até o próximo dia 31 de julho, apenas. Como o time francês exige uma compensação financeira e só topa vencer o atacante, não mais cedê-lo por empréstimo, ele não deve seguir no Palestra Itália. A diretoria alega não ter o valor pedido pelo Toulouse e não encontrou até agora investidores dispostos a ajudar na transação.

Já pensando na eminente perda do atacante, Felipão começa a preparar o time. Ainda assim, Luan foi relacionado, mas sem a garantia de que poderá ser utilizado. Normalmente o treinador lista 18 jogadores para a concentração, alegando que não gosta de fazer cortes. Desta vez, chamou 20.

Rivaldo, que seria o substituto de Gabriel Silva, na seleção sub-20, perdeu o posto para o novato Gerley, que pode enfim fazer sua estreia. O time que treinou nesta terça-feira teve: Deola; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Valdivia; Maikon Leite, Kléber e Wellington Paulista.

Lincoln, que aguarda definir sua situação no clube para fazer a sétima partida e inviabilizar uma transferência interna, novamente não foi relacionado. Henrique, recém-contratado, ainda não está em forma física.