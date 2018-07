Wellington Paulista desfalca o Cruzeiro em clássico

Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá um importante desfalque para o clássico contra o Atlético Mineiro, domingo, pela 31ª rodada do nacional. O atacante Wellington Paulista não se recuperou de dores no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico do clube.

Sem o artilheiro da equipe na competição, ao lado de Montillo, com sete gols, o técnico Cuca deve escalar o argentino Ernesto Farias no setor ofensivo. Durante a semana, na ausência de Wellington Paulista, foi ele quem formou dupla de ataque com Thiago Ribeiro nos treinamentos. A outra opção para o ataque será Robert.

Ainda nesta sexta-feira, à tarde, os jogadores cruzeirenses realizarão um treino no estádio Parque do Sabiá, local da partida de domingo, em Uberlândia. Com 54 pontos, a equipe lidera o Brasileirão, um ponto à frente do Fluminense, segundo colocado.