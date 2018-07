Wellington Paulista deve começar no banco do Palmeiras

"Em uma escala de 0 a 100, a chance de ele começar atuando é de 5%. Não tenho como colocar um jogador que fez apenas um treinamento. Minha equipe está bem determinada, bem organizada, e não posso mudar o jeito de atuar assim repentinamente", comentou Felipão.

Lincoln também não estará entre os titulares do Palmeiras. O meia, assim como Marcos, não foi nem mesmo relacionado para o jogo no ABC paulista. "O Lincoln está com dores musculares, pois vinha de uma sequência intensa depois de ter ficado um período sem jogar e não disputará essa partida para poder fazer um trabalho de regeneração e reforço muscular", explicou o médico do clube Rubens Sampaio.

Dentre os 19 convocados, destaque para as voltas dos laterais Cicinho e Rivaldo e do atacante Kleber, que cumpriram suspensão automática contra o Prudente. Mesmo com força quase máxima, Felipão quer atenção e lembrou a eliminação na Copa do Brasil de 2004, frente o mesmo Santo André, como exemplo do que não deve ser feito.

"Quantas vezes vocês não viram um time de menor expressão, ou que estivesse em dificuldades, fazer dois grandes jogos e eliminar aquele considerado grande ou favorito? O Santo André fez isso com o Palmeiras em 2004 e nós vamos usar esse tipo de exemplo junto aos nossos atletas. Além disso, eles já não têm chance no Paulistão e vão fazer de tudo para manter o foco na Copa do Brasil", apontou Felipão.

Confira os 19 relacionados para a partida contra o Santo André:

Goleiros - Bruno e Deola.

Laterais - Cicinho, Gabriel Silva e Rivaldo.

Zagueiros - Maurício Ramos, Thiago Heleno e Danilo.

Volantes - João Vítor, Marcos Assunção, Márcio Araújo e Chico.

Meias - Tinga, Valdivia e Luan.

Atacantes - Wellington Paulista, Kleber, Adriano e Max Santos.