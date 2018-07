Wellington Paulista é apresentado no West Ham

"Wellington Paulista é um jogador interessante para acrescentar à nossa equipe. Embora ele não seja muito conhecido por aqui, tem um excelente histórico no Brasil. Sua chegada é semelhante a outras apostas que fizemos, como Demba Ba e Ilan", disse o presidente do clube, David Sullivan, citando Ilan, que, no Brasil, jogou por Atlético-PR e São Paulo.

O novo reforço custou 500 mil dólares por um empréstimo de seis meses, com a possibilidade de, caso seja aprovado, assinar um contrato de quatro anos com o time londrino. "Estou muito feliz de estar aqui no West Ham. Todo mundo tem sido muito atencioso comigo aqui nessa primeira semana. Vou fazer o meu melhor para provar para todo mundo que eu sou um dos melhores atacantes do Brasil", disse Paulista.