Wellington Paulista exalta Roger e Montillo no Cruzeiro

Wellington Paulista procurou enaltecer a dupla de armadores formada por Roger e Montillo, que atuou nos últimos dois jogos por conta da suspensão de Gilberto. E com o retorno do meia para a partida de domingo, contra o Palmeiras, o técnico Cuca ainda não antecipou qual time escalará no Cruzeiro.

Mas para o atacante, o Cruzeiro estará bem montado se Roger e Montillo continuarem atuando na armação. "A bola chega ainda mais fácil na frente. São dois jogadores de qualidade, meias que colocam a bola para a gente fazer o gol um pouco mais fácil", elogiou.

Apesar de exaltar a dupla, Wellington Paulista elogiou Gilberto e lembrou que ele também pode atuar na lateral-esquerda. "O Gilberto em campo é sempre interessante, porque é um jogador experiente, de qualidade, que marca muito bem, chega bem na frente. É uma dor de cabeça para o Cuca. Vamos ver se ele vai colocar dois meias, três volantes, ou colocar o Gilberto na lateral".