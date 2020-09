Wellington Paulista faz de pênalti e Fortaleza se reabilita em cima do Sport

O Fortaleza voltou a vencer após duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time cearense bateu o Sport, por 1 a 0, na Arena Castelão, pela nona rodada. Wellington Paulista, de pênalti, fez o único gol da partida.

O resultado positivo colocou o Fortaleza próximo à zona de classificação à Copa Libertadores, no provisório sétimo lugar com 11 pontos, dois a menos do que o G-6. O Sport, que vinha de duas vitórias seguidas, parou na 11ª colocação, com dez pontos, dois acima da zona do rebaixamento.

Leia Também Rodada do Brasileirão tem protesto dos jogadores contra invasão ao treino do Figueirense

Jogadores de Fortaleza e Sport ficaram alguns segundos parados e de braços cruzados após o apito inicial em protesto à violência registrada no treino do Figueirense no último sábado.

Quando a bola rolou, o Fortaleza tomou conta das ações. Aos 3 minutos, Wellington Paulista chutou firme e rasteiro e a bola raspou a trave. Aos 18, Tinga recebeu do atacante tricolor e encheu o pé, acertando a trave do goleiro Luan Polli.

O Fortaleza manteve a pressão no segundo tempo. Aos 6, Romarinho foi derrubado por Luciano Juba na área. Na cobrança de pênalti, Wellington Paulista bateu firme e marcou. Luan Polli chegou na bola, mas não conseguiu a defesa.

Só aos 19 minutos o Sport criou sua primeira chance. Bruninho cobrou bem a falta e acertou a trave dos mandantes. Aos 42 minutos, Luciano Juba acertou o travessão de Felipe Alves em cobrança de falta. A reação, porém, parou por aí. O Fortaleza esfriou a partida e garantiu os três pontos.

Na 10ª rodada, o Sport visitará o Palmeiras no domingo, às 19h45, no Allianz Parque, em São Paulo. O Fortaleza, enquanto isso, estará em Porto Alegre para encarar o Grêmio na Arena, no mesmo dia, mas às 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 x 0 SPORT

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe (Ronald), Juninho e Romarinho; David (Marlon), Wellington Paulista (Tiago Orobó) e Osvaldo (Yuri César). Técnico: Rogério Ceni.

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ronaldo Henrique (Jonatan Gomez), Betinho e Ricardinho; Marquinhos (Lucas Venuto), Elton e Leandro Barcia (Hernane). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Wellington Paulista (pênalti), aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romarinho, Quintero, David e Ronald (Fortaleza); Betinho (Sport).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).