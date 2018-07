Wellington Paulista faz exames e já fala como reforço da Ponte Preta Após rescindir com o Fluminense na última quinta-feira, o atacante Wellington Paulista chegou a Campinas, nesta sexta, para realizar exames médicos e enfim assinar contrato com a Ponte Preta. As duas partes estão apalavradas e aguardam o resultado dos exames para oficializar o acerto.