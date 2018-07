Wellington Paulista marca 3 e Cruzeiro bate Nacional

Com o resultado positivo, mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro subiu para a terceira colocação do Mineiro, agora com seis pontos. O líder é o Atlético, com nove, seguido pelo Villa Nova, que tem sete. O Nacional, com apenas dois jogos realizados até o momento, tem três pontos e ocupa a oitava posição na tabela de classificação.

Em campo, o Cruzeiro mostrou superioridade e conseguiu abrir o placar com Wellington Paulista, aos 17 minutos do primeiro tempo. No entanto, o pesadelo das más atuações da equipe desde o final da temporada passada voltou no início da segunda etapa, quando o Nacional conseguiu a virada com os gols de Éder, aos 2, e de Alessandro Lopes, aos 22 minutos.

Por sorte, o Cruzeiro pôde contar com o faro de artilheiro de Wellington Paulista, que provocou nova virada no placar com os gols aos 27 e aos 28 minutos. No final, aos 46, o atacante Wallysson, voltando de grave contusão sofrida durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, fez o quarto gol e assegurou a vitória celeste.