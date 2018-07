Wellington Paulista promete ano de sucesso no Cruzeiro O atacante Wellington Paulista se "salvou" na derrota do Cruzeiro para o América Mineiro por 3 a 2, em amistoso disputado no último domingo em Uberlândia. O centroavante fez os gols da equipe na partida e espera que este seja um indício de uma temporada de sucesso. O jogador quer esquecer 2011, quando não conseguiu se firmar entre os titulares, marcou apenas cinco gols, sofreu com lesões e chegou a deixar o clube, para defender o Palmeiras, onde não teve sucesso.