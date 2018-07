Wellington Paulista quer Cruzeiro vitorioso no Chile

Um empate contra o Colo Colo até pode classificar o Cruzeiro às oitavas de final da Copa Libertadores, o que pouco tranquiliza Wellington Paulista. Para o atacante, a equipe mineira precisa vencer no Chile, nesta quinta-feira, para garantir a primeira colocação do Grupo 7.

Veja também:

LIBERTADORES - Tabela e classificação

"É outro jogo decisivo e a gente espera fazer uma grande partida. Dependendo de alguns resultados, até mesmo o empate pode nos classificar. Mas vamos buscar a vitória para classificarmos em primeiro", destacou o atacante nesta quarta-feira.

Com a difícil missão de substituir Kléber, que está lesionado, Wellington Paulista relembrou a semifinal da Libertadores de 2009, quando marcou duas vezes diante do Grêmio. "Foi um dos jogos mais difíceis do ano. Os dois gols ajudaram a gente a se classificar e deram uma tranquilidade maior para a gente continuar bem no jogo", recordou.

O Cruzeiro está na liderança do Grupo 7 com 10 pontos, os mesmos do vice-líder Vélez Sarsfield e três na frente do Colo Colo.