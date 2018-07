Wellington Paulista quer voltar ao time do Cruzeiro

Isso porque Anselmo Ramón, novo comandante do ataque celeste, está suspenso para a partida da penúltima rodada do Brasileirão. Wellington Paulista espera ser escalado como titular pelo técnico Celso Roth.

"Se a oportunidade vier contra o Coritiba, vou procurar ajudar o Cruzeiro. Eu sempre fui confiante. Gosto do que eu faço, amo jogar futebol. Se eu entrar contra o Coritiba, vou procurar entrar em campo e corresponder à altura, que é o mais importante para mim", disse o jogador, autor de 27 gols no ano.

O atacante quer o Cruzeiro terminando o ano com dignidade enquanto cumpre tabela nas duas últimas rodadas do Brasileiro. "A gente queria estar brigando pelo título, pela Copa Libertadores, mas fizemos algumas coisas erradas e passamos a metade do campeonato ali embaixo. O mais importante agora é acabar com dignidade, para começar o ano que vem bem melhor do que foi neste ano."

Nesta terça-feira o elenco se reapresentou bastante desfalcado. Até Celso Roth, que não fica para 2013, foi liberado para ficar mais um dia no Rio Grande do Sul. Victorino foi dispensado para resolver problemas particulares e Montillo está com as seleção argentina. Já Fábio, recuperando-se de lesão na panturrilha, não participou da atividade física com o restante do elenco, permanecendo na fisioterapia.