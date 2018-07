Wellington pede 'objetividade' ao Vasco e exalta confiança do Cruzeiro para duelo

Na luta para conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América, o Vasco enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada do Brasileirão, precisando vencer para aumentar as suas chances de assegurar um lugar na competição continental. Para isso, o volante Wellington pediu que o seu time seja eficiente diante de um adversário que não atuará pressionado, pois já se garantiu na Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil nesta temporada.

"Acredito que temos que ir muito focados. Vai ser um jogo diferente. Eles estão com a confiança lá em cima, estão bem na competição e foram campeões da Copa do Brasil esse ano. Nosso trabalho não será fácil, mas temos que ir em busca da vitória, ter a posse de bola e jogar com bastante objetividade, para sair de lá com os três pontos", afirmou Wellington, exaltando também como os rivais estão confiantes em fazer uma boa atuação jogando diante dos seus torcedores.

O jogador vascaíno ainda enfatizou que o time vascaíno precisa acreditar que pode repetir boas atuações como a exibida na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro, nesta reta final de segundo turno, em triunfo de virada que considerou fundamental para as pretensões cruzmaltinas de alcançar uma vaga na Libertadores.

"Se tivesse um empate ou uma derrota naquela partida, sairíamos de cabeça erguida porque fizemos o nosso melhor. Tem que ser por aí, fazer o nosso melhor sempre e que no final venha um resultado positivo", reforçou Wellington, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do Vasco neste sábado.

O Vasco está na nona posição do Brasileirão, com 50 pontos, apenas dois à frente do Botafogo, sétimo colocado e que hoje fecha a zona de classificação para a Libertadores. Wellington, por sua vez, foi um dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Zé Ricardo para o duelo deste domingo na capital mineira.

Confira a lista completa:

Goleiros - Martín Silva e Gabriel Félix;

Laterais - Madson, Gilberto, Henrique e Alan;

Zagueiros - Anderson Martins, Paulão e Rafael Marques;

Volantes - Jean, Wellington, Evander, Bruno Paulista e Andrey;

Meias - Nenê, Wagner, Mateus Vital e Yago Pikachu;

Atacantes - Andrés Rios, Caio Monteiro, Eder Luis, Paulo Vitor e Paulinho.